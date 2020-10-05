

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı. 2'si Rusya'dan, toplam 9 heykeltıraşın katıldığı sempozyumda yapılacak heykeller, Kuşadası'nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı. Sempozyumun açılışı için Kuşadası'ndaki Neopolis Antik kentinin kalıntılarının yer aldığı Yılancı Burnu'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova ile KUSAV Başkanı Levent Köylü katıldı.

'KUŞADASI SANATLA ANILACAK'

Basın toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin kültür ve sanatla anılan bir kent haline gelmesini istediklerini belirterek, "Ne yazık ki pandemi nedeniyle bu süreçte düzenlenen bütün etkinlikler biraz eksik kalıyor. İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi ile etkinliğimizin kapsamını ve katılımcı sayısını sınırlamak durumunda kaldık. Çağlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge olan kentimiz Kuşadası, İyonlar tarafından günümüzde Yılancı Burnu olarak adlandırılan bu bölgede 'Yeni Kent' anlamına gelen 'Neopolis' adıyla kurulmuş. Biz de sempozyumumuzun tarihte kurulduğu bu ilk isimle anılmasını istedik. Sempozyumumuza uluslararası bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yıl da ülkemizin dışından katılımcı sanatçılar var. Sempozyumumuzun küratörlüğünü Sayın Özlem ve Hakan Şengönül üstleniyor. Kendilerine bizleri cesaretlendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Sempozyumumuza Rusya'dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, Türkiye'den ise İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Hakan Çınar, Sıtkı Eryılmaz, Roben Divarcı ve küratörlerimiz Özlem ve Hakan Şengönül olmak üzere 9 sanatçı katılacak" diye konuştu.

Sempozyum, Başkan Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova ve KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından mermer üzerine vurulan ilk çekiç darbesi ile başladı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-10-05 15:57:12



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