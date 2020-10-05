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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay'dan öğrencilere ücretsiz tablet

İHA

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile başlatılan kampanya kapsamında Didim Belediyesi tarafından toplanan yardımlarla, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar alınarak, dağıtımına başlandı.

Başkan Atabay'dan öğrencilere ücretsiz tablet

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile başlatılan kampanya kapsamında Didim Belediyesi tarafından toplanan yardımlarla, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar alınarak, dağıtımına başlandı.
Ülkemiz genelinde devam eden Korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda başlatılan uzaktan eğitimlere katılamayan, Didim’de yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ve bilgisayar ihtiyacının giderilmesi için geçtiğimiz günlerde Didim Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatılmıştı. Eğitime ve öğrencilere vermiş olduğu büyük destekleri ile bilinen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, tabletlerini takdim etti. Tabletin yanı sıra içerisinde hediyelerin bulunduğu çantaları alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Atabay, pandemi sürecinde eğitimlerinizde olumsuzluk yaşanmaması adına elimizden gelen desteği sürdüreceğiz” dedi.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda başlatılan uzaktan eğitimlere katılamayan ilçedeki öğrencilerin tablet ve bilgisayar ihtiyacını gidermek adına bir kampanya gerçekleştirerek, öğrencilerimize destek sağladık. Çocuklarımızın eğitimlerini sıkıntısız bir şekilde sürdürmeleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Eğitim hayatında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi.
Başkan Atabay tarafından başlatılan tablet ve bilgisayar kampanyasından dolayı teşekkür eden öğrenci velileri, "Deniz başkanımız sayesinde çocuklarımız derslerini kendi tabletleriyle yapabilecekler, kendilerine ve destek de bulunan kişilere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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