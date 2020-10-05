Aydın'da 77 yıl sonra rekor sıcaklık 77 yıl sonra en sıcak Ekim ayı sıcaklık değeri ölçüldü

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Aydın'da son 77 yılın Ekim ayı sıcaklık rekoru bugün kırıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bugün Aydın'da sıcaklık rekoru kırıldığını kaydetti. Vali Aksoy, ildeki bugüne kadar en yüksek Ekim ayı sıcaklık değerinin 48 derece ile 1 Ekim 1943'de ölçüldüğünü belirterek, 77 yıl sonra bugün 38,6 derece ile rekor kırıldığını açıkladı.

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