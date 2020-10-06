Karacasu’da koronavirüs tekrar kontrol altına alındı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren koronavirüs vakaları, kontrol altına alınmaya başlanırken, son 3 günde vaka sayılarında artış yaşanmadı.

Karacasu’da sıfırlanan vaka sayısı geçtiğimiz günlerde askerden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıkması ile vaka sayısı 1’e yükselmiş ve sonraki yapılan testlerle birlikte toplam vaka sayısı 5’e yükselmişti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ederken, Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre son 3 günde pozitif vaka sayılarında artış yaşanmadığı belirtildi. Bu kapsamda Ataeymir Mahallesi’nde 1, Esençay Mahallesi’nde 1, Yaylalı Mahallesi’nde 3 olmak üzere toplam pozitif vaka sayıları 5 oldu. Yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında da temaslı olduğu tespit edilen kişi sayısı 35’e düşerken, izolasyona alınan konut sayısı ise 24 oldu. Koronavirüsün hep birlikte kurallara uyularak yenileceğinin altını çizen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasulu vatandaşlardan destek isteyerek “Lütfen bizlere destek olun ki, bir olmanın gücü ile bu zor günleri birlikte aşabilelim” dedi.

“İlçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız”

El birliği ile salgınının kontrol altına alınabileceğine dikkat çekerek Karacasululara seslenen Kaymakam Soley; “Salgının ilçemizde hızlı yayılmasını kontrol altına alıp, ilçemizi virüsten yeniden kurtarabilmemiz için sizlerin yardım ve desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Lütfen koronavirüs ile mücadelede başarının ana şartı olan maske, sosyal mesafe ve el hijyen kurallarına titizlikle uyup, işletme ve tesislerimizde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kuralları aksatmadan uygulayalım. Hepimizin sağlığını tehlikeye atanları uyarıp, uyarılarımıza uymadıkları takdirde de kolluk kuvvetlerine bildirelim. Çevremizde ki izolasyon altına alınmış konutların gönüllü gözlemcisi olup, bu konutlara giriş ya da konutlardan dışarı çıkış olduğunu gördüğümüzde kolluk güçlerimizi anında bilgilendirelim. İnanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız” dedi.

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