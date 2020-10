İl Müdürü Okumuş'tan, öğretmen ve yöneticilere teşekkür mektubu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, salgın sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı Aydın’da görev yapan tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür mektupları gönderdi.

İlk mektubunu okulları sürekli dezenfekte ederek her an hazır tutan, uzaktan eğitimin ders programlarını titizlikle koordine ederek planlayan, vefa destek gruplarındaki gönüllü çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, filyasyon ekiplerinde görev alarak virüsle mücadelenin sahadaki kahramanları olan okul yöneticilerine gönderen Okumuş, eğitim camiasının temsilciliğini başarılı bir şekilde üstlendikleri için tüm okul yöneticilerine teşekkür etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Okumuş, ikinci mektubunu ise eğitim kubbesinin kilit taşı olan öğretmenlere gönderdi. İl Müdürü Okumuş, öğretmenlerin uzaktan eğitimi sürdürülebilir kılmak için her dijital kanalı denediğini, masayı veya dolap kapağını yazı tahtası, evdeki malzemeleri ise sınıf eşyası yaptığını; camdan, balkondan el sallayabilme ümidiyle öğrencilerini evlerinin karşısında ziyaret ettiğini, ev halidir demeden aynı sınıftaymış gibi ciddiyet ve vakar ile bilgisayar başında ders anlattığını, salgına inat yaz aylarından itibaren okullarda yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursları verdiğini hatırlattı.

İlk günden itibaren kurulan vefa destek gruplarında ve bugünlerde sahada olan filyasyon ekiplerinde gönüllü olarak görev aldıkları, karşılık beklemeden dayanışma ve özveri ruhu ile salgın mücadelesinde nefer, büyüklerimizi korumada destek oldukları için tüm öğretmenlere de teşekkür eden Okumuş, en kısa sürede tüm öğrenci ve öğretmenlerle sınıflarda, öğretmen odalarında, bahçelerde ve okullarda buluşmayı temenni ederek mektuplarına son verdi.

