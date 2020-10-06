Kardeş Şehir Schönebeck’ten Söke’ye anlamlı bağış

Söke’nin 1996 yılından bu yana kardeş şehri olan Almanya’nın Schönebeck Elbe kentinden Belediye Meclis Üyesi Markus Baudisch ve kardeş şehir kuruluş üyelerinden Mehmet Tefikov Söke’ye geldi.

Türkiye’ye gezi amaçlı gelmeye karar veren Baudisch ve Tefikov, yola çıkmadan birkaç gün önce Söke’nin büyük yangın felaketi yaşadığını öğrenince harekete geçti. Kardeş Şehir Derneği olarak topladıkları bağışı da Söke’ye getirirlerken; bu bağışı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teslim ettiler. 2 Bin 500 Euro’luk tutar Söke Belediyesi’ne ivazlı bağış olarak yatırılırken; Belediye Meclis Üyesi Markus Baudisch ve Mehmet Tefikov Başkan Tuncel’e, kardeş şehir Schönebeck adına geçmiş olsun dileklerini de ilettiler.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel Alman konuklarının ziyaretinden ve gerçekleştirdikleri anlamlı bağıştan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken; bağışın yangının yaralarının sarılmasında gerçekleşecek faaliyetlerde kullanılacağını söyledi. Başkan Tuncel, Baudisch ve Tefikov nezdinde Schönebeck Elbe halkına selamlarını iletti.

Yangının yaşandığını duyduktan sonra Schönebeck Elbe kentinde çağrıda bulunduklarını belirten Belediye Meclis Üyesi Markus Baudisch; “Birkaç saat içinde 2 Bin 500 Euro topladık. Bu bağışla Söke Belediyesi’ne bir destek olmak istedik. İki kardeş şehir birbirine yardımda bulunsun diye. 25 yılı aşkın süredir kardeş şehir ilişkilerimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu kardeş şehir ilişkileri çeşitli etkinliklerle devam edecek” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.