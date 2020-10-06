Adnan Menderes Üniversitesi'nden Azerbaycan'a destek

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesinde Ermenistan’ın haksız işgaline karşı Azerbaycan’ın başlatmış olduğu işgal bölgelerini kurtarma harekatına Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) de tam destek veriyor.

ADÜ Rektörlük binası başta olmak üzere birçok birim Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile donatıldı. Ayrıca ADÜ bilbordlarında da ‘biz kardeşiz’ yazılı Azerbaycan ve Türk bayrakları yer alıyor. Ülkemizin en başından beri Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmasına destek vermenin her devletin vazifesi olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Ermenistan’ın doğrudan Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizi hedef alan saldırısını şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanındayız. Yıllardır süren haksız işgal inşallah çok yakın zamanda Azerbaycan’ın kendi topraklarına kavuşmasıyla son bulacak. Karabağ Azerbaycan’dır" dedi.



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