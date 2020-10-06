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Arkadaşları uyuşturucu kullandıktan sonra ölen İrlandalı turistlerin kanında kokain çıktı

DHA

Arkadaşları uyuşturucu kullandıktan sonra ölen İrlandalı turistlerin kanında kokain çıktı


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesine diş beyazlatma tedavisi yaptırmak için Kuzey İrlanda'dan gelen ve iddiaya göre kaldıkları otel odasında uyuşturucu kullanan 3 turistten 1'nin yaşamını yitirdiği diğer ikisinin hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tedavisi süren iki İrlandalı'nın kan tahlilinde kokaine rastlanırken, ifadelerine başvurulan iki otel görevlisinin de yapılan idrar tahlillerinde uyuşturucu kullandıkları belirlendi.
Kuzey İrlanda'dan 10 gün önce diş beyazlatma tedavisi için Türkiye'ye gelen Molloy Ritchie Charlesi, Deacglan Proınns Corson ve Aoron Edward Callaghan Didim'deki apart otelden 3 Ekim'de günlük oda kiraladı. İddiaya göre 3 arkadaş, kaldıkları odada uyuşturucu kullandı. İrlandalı 3 turistten Corson ve Callaghan, saat 03.30 sıralarında otelin önündeki otomobillerinde bilinçleri kapalı olarak otel görevlilerince bulundu. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki iki İrlandalı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kaldıkları odada yaptığı aramada ise diğer İrlandalı turist Molloy Ritchie Charlesi'nin cesedi bulundu. Charlesi'nin cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Corson ve Callaghan'ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. İrlandalı 3 arkadaşın Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesinde bir süre tatil yaptıktan sonra Didim'e geldikleri öğrenildi.
KANLARINDA KOKAİN ÇIKTI
Tedavisi süren İrlandalı turistlerin yapılan kan tahlillerinde kokaine rastlandığı ortaya çıktı. Didim Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifadelerine başvurulan otel görevlileri F.B. ve S.A.'nın uyuşturucu kullanıp, kullanmadığının tespiti için yapılan idrar testi sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-10-06 16:46:59

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