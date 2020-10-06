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Kaynak yaparken canından oldu

İHA

Kaynak yaparken canından oldu

Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde kaynak yapan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Mehmet Can kaynak makinesi ile evin bahçesinde çalışırken kaynak makinesinde elektrik kaçağı meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Can'ı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Can burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Acı haberi alan Can'ın yakınları yasa boğulurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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