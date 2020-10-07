Sağlık Bilimleri Fakültesi Oryantasyon eğitimi gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 20202021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Oryantasyon eğitiminde, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul’un açılış konuşmasının ardından Üniversitemizin ve Fakültenin tanıtım sunumu ve uzaktan eğitim bilgilendirme sunumlarıyla öğrencilere bilgi verildi.

Öğrencilerin sorularının cevaplanması ile son bulan oryantasyon eğitiminde, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennilerinde bulunuldu.

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