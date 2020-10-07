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Aydın Kadın Doğum Hastanesi’nde ‘Dünya Emzirme Haftası’ etkinliği

İHA

Aydın Kadın Doğum Hastanesi’nde ‘Dünya Emzirme Haftası’ etkinliği

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde ‘Dünya Emzirme Haftası’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yatan annelere emzirmenin önemi ve yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini sağlıklı yaşam için önermekte ve her yıl ekim ayının ilk haftasını ‘Dünya Emzirme Haftası’ olarak kutlandığını ifade eden Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar, “ İlk 6 ay boyunca bebeklerimize sadece anne sütü vermek onlara sunabileceğimiz en değerli armağandır. 6. aydan sonra ek gıdalara başlanmasıyla beraber, emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi ayrı bir önem taşır. Her annenin sütü, kendi bebeği için en uygun besindir. Anne sütü bebeğe özel bir süt olduğu için bebeğin beslenmesinde bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir besindir. Ayrıca bebeğin ayına ve gelişim sürecine uygun içerikte salgılanır. Bebek prematüre doğmuşsa barsak yapısını olgunlaştıran ve bebeğin hızlı büyümesini sağlayan maddeleri içermektedir. Emzirmenin doğumdan hemen sonra başlatılması ve sık emzirme ile süt yapımı artar ve emzirme kolaylaşır. Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendirirken, aynı zamanda da bebeğin ilk aşısıdır” dedi.

Her annenin sütünün bebek doğmadan oluştuğunu kaydeden Dağlar, “Anne sütünün erken kesilmesinin veya erken dönemde ek besinler verilmesinin sık rastlanan nedenleri, annelerin emzirmede güçlüklerle karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını bilmemeleri veya sütünün yetersiz olduğunu düşünmeleridir. Mutlaka bu konuda aile sağlığı merkezleri ve hastanemizden destek alabilirler. Emzirme konusunda annelerin desteklenmeye ihtiyaçları vardır. Her annenin sütü bebek doğmadan oluşur. Sütün akması için bebeğin en kısa sürede emzirilmesi gerekir” diye konuşarak bebeğin anneyle aynı odada kalmasının emzirme için çok önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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