Akbük ve Altınkum’da park ve yeşil alan temizliği yapıldı

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Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kente görsel zenginlik katmak, park, bahçe ve ana arterlere estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Akbük Mahallesi’nde yüksek budama, Altınkum Mahallesi’nde bulunan park ve yeşil alanlarda çim kesimi ve temizlik faaliyetleri tüm hızıyla sürdürülüyor. Bunların yanı sıra ilçede bulunan banklarda tamirat çalışmaları ve yerden budama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan program çerçevesinde kentimizin tüm mahallelerinde rutin bir şekilde devam edecek.

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