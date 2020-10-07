Ay Yıldızlı uçurtmalar gökyüzünde süzüldü

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi, gençler ve çocuklarla birlikte uçurtma şenliği düzenledi.

Aydın’daki gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Aydın Gençlik Merkezi, bu kez düzenlediği uçurtma şenliği ile gençleri bir araya getirdi. Aydın Kardeşköy Atletizm Sahası’nda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinliğe katılan gençler ve çocukları, gençlik liderleri ile birlikte uçurtmalarını yaptı. Uçurtmalarını tamamlayan gençler, hep birlikte onlarca ay yıldızlı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan uçurtma şenliğinde özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti. Gençlik Liderleri, Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve çevredeki çocuklar metrelerce yüksekliğe ulaşan ay yıldızlı uçurtmaları saatlerce gökyüzünde dalgalandırdı. Aydın Kardeşköy Atletizm Sahası’nda gerçekleşen etkinliğe Aydın Gençlik Merkezi Liderleri, Gönüllüleri ve çevredeki vatandaşlar katıldı.



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