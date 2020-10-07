Beşparmak Dağları’ndaki maden ocağı ruhsatı iptal edildi

Söke’ye bağlı Yeniköy sınırları içerisindeki Beşparmak Dağları’nın kuzey yamaçlarına kurulan maden ocağının ruhsat iptali için açılan dava sonuçlandı. Yeniköy sakinlerinin ve çevrecilerin ortaklaşa açtığı dava sonucunda Aydın 2. İdare Mahkemesi maden ocağı ruhsatının iptal edilmesine karar verdi.



Antik ismi Latmos olan Beşparmak Dağları’nın Yeniköy sınırları içerisinde 8 poligondan oluşan maden ocağı (feldspat, kuvars, kuvarsit ocağı kapasite artışı ve kırma tesisi) projesine ilk tepki 29 Kasım 2017 yılında Yeniköy kahvesinde yapılan ÇED toplantısında verilmişti. Yeniköylüler ve çevreciler, Toplantıya katılan muhtarlar, köylüler, sivil toplum örgütleri bahse konu olan alanda maden ocağının geri dönülmez biçimde yaratacağı tahribatları gündeme getirerek, hem insan sağlığını, hem tarımı, hem de doğayı olumsuz etkileyeceğini belirterek, maden ocağına karşı çıkmışlardı. Sonrasında maden ocağının ruhsatının iptali için yürütmeyi durdurma davası açılmıştı.

İtirazı görüşen Aydın 2. İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, yürütülmesinin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı (kesin) olmak üzere karar verdi.



Gelişmeleri değerlendiren Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “ Aslında turizm ve tarım bölgesi olarak bilinen ve Tarih Öncesi Dönem’den, Osmanlıya kadar yaşamın devam ettiği bu muhteşem coğrafya, ne yazık ki son yıllarda maden ocakları tarafından delik deşik edilmektedir. Zeytin başta olmak üzere, çam fıstığı, hayvancılık, arıcılık gibi ekonomik gelirlerini kazandıkları geçim kaynaklarının geleceği, maden ocakları nedeniyle tehdit altında bulunan bölgede, yürütmenin durdurulması kararı sevinçle karşılanmıştır. Bahse konu olan maden faaliyetlerinin yapılacağı alanlar, geçtiğimiz yıl Ulusal Sulak Alan ilan edilen Azap Gölü’nün etki alanı içinde kalmaktadır. Eşsiz güzellikteki Beşparmak Dağları, bölgede ekolojik açıdan en hassas, arkeolojik açıdan ise Batı Anadolu’nun en zengin alanlarının başında gelmektedir “ dedi. Bölgenin turizm açısından da büyük önem taşıdığını kaydeden Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Bölge turizm açısından bir açık hava müzesi niteliğinde olup, tarih öncesi 8 bin yıllık kaya resimleri, kaleler, yerleşim alanları, savunma yapıları, manastırlar, kaya mezarları gibi kültür varlıklarına, milyonlarca yıllık benzersiz jeolojik oluşumlara, Saz Kedisi, Karakulak, Tavşancıl, Puhu, Akkuyruklu Kartal gibi nadir türlerle birlikte 91 familyaya ait 296 cins, 388 tür, 79 alttür ve 29 varyete ile zengin bir bitki çeşitliliğine ve endemik türlere ev sahipliği yapmaktadır. Beşparmak Dağları’nın yollarında maden kamyonları değil, dağın doğal ve kültürel zenginliklerini görmeye gelecek turistleri taşıyan tur otobüslerinin dolaşması lazımdır. Bu hem yereldeki insanının ekonomisine güç katacak, hem de Aydın ve ülkemiz turizminin tanıtılmasında önemli katkı yapacaktır “ diye konuştu.



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