Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal Azerbaycan'a destek vererek, "İki devlet, tek millet" vurgusu yaptı.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a yaptığı hain saldırıları nedeniyle hem bu saldırılara dikkat çekmek, hem de Azerbaycan'a destek olmak için belediye binasına Mustafa Kemal Atatürk portresi, Azerbaycan ve Türk bayraklarını yan yana astı.

Yaylalı Mahallesi 24 sokak üzerinde bulunan Karacasu Belediye binasında Mustafa Kemal Atatürk portresi, Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın bu hassasiyeti takdir toplarken Başkan İnal iki devlet tek millet vurgusu yaptı. Başkan İnal, "Yaklaşık 30 yıllık bir savaş ve işgal durumu olan Azerbaycan’ın Karabağ topraklarında Ermenistan'ın yeniden hain saldırılara başlamasıyla birlikte Azerbaycan Türk'ü cephede gerekeni yapmaktadır. Cephede madden ve manen yanında olduğumuz kardeş ülke Azerbaycan’a selam olsun. Soydaşlarımıza ve askerlerimize cephede başarılar diliyoruz. Ayaklarına taş değmesin. İki devlet tek millet!" ifadelerini kullandı.

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