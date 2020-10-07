Atatürk Kapalı Spor Salonu yeni görünümüne kavuştu

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yenileme işlemleri biten Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindi. Jimnastik salonundan seyirci koltuklarına kadar birçok noktası yenilenen salonda, incelemelerde bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu “Efeler Atatürk Spor Salonu, iç dış cephe, zemin, koltuk, Jimnastik salonu olmak üzere komple yenilendi” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.