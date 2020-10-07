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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytin ve Zeytinyağı sektör toplantısı yapıldı

İHA

Zeytin ve Zeytinyağı sektör toplantısı yapıldı

Aydın Ticaret Borsası’nda 20202021 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı sektör toplantısı gerçekleştirildi.
Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Online gerçekleştirilen toplantıda zeytin ve zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunlar, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve talepler konuşuldu.
Zeytin ve zeytinyağının Aydın ili ekonomisine önemli katkısı olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “İlimiz 2019 yılında Türkiye sofralık zeytin zeytinyağı üretimine yüzde 18’lik katkıda bulunmuş olup 73 bin ton sofralık zeytin üretimi gerçekleştirmiştir. Yağlık zeytin ağaçlarının yüzde 17’si ilimizde yer almakta olup 310 bin ton yağlık zeytin ile ülkemiz üretimine yüzde 28’lik payla Türkiye’de üretim birincisidir.2019 yılında zeytinde toplam 141 milyon 695 bin dolar ihracat yapılmıştır” dedi.
“Zeytinyağında Tağşiş’e Dikkat”
Ülkemizde zeytinyağında tağşişin sektörün en büyük sorunu olduğunu belirten Çondur, bu durumu engellemek adına taklit ve tağşişli zeytinyağı ticareti yapanlara uygulanacak cezai yaptırımların artırılıp kontrolsüz ve denetimsiz satışların önlenmesi gerektiğini belirtti. Çondur, zeytin ve zeytinyağı sektöründe üreticilerin gelirlerinin artırılması amacıyla sofralık zeytin ve zeytinyağı prim desteklerinin artırılması gerektiğini ifade etti.
“Aydın Memecik Zeytinyağı tescillendi”
Aydın zeytininin değerinin artırılması için Aydın Ticaret Borsası’nın önemli çalışmalarda bulunduğunu dile getiren Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaret başvurusunun 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu kapsamında 4 Mart 2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 17 Eylül 2020 tarihinde tescil edildiğini belirtti. Çondur, Aydın Memecik Zeytini coğrafi işaret başvurusu ise Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlandığını üç aylık itiraz süresinin ardından coğrafi işaret tescil belgesi alınmış olacağını ayrıca Aydın ilinde yaygın olarak yetiştirilen Aydın Yamalak Sarısı Zeytini içinde menşe adı başvurusunda sürecinin devam ettiğini belirtti.
Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda zeytinyağı lisanslı depoculuğun Aydın’a kazandırılması için gerekli görüşmeler yapılmakta olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 20202021 zeytin ve zeytinyağı sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’ un açılış konuşmasının ardından Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kadri Gündeş 20202021 Sezonu Zeytin ve Zeytinyağı sektörü hakkında konuştu.
Zeytin ve Zeytinyağı sektörünün öncelikli sorun ve beklentilerini aktaran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kadri Gündeş, dünya genelinde ortalama 3,2 Milyon ton civarındaki zeytinyağı üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını tek başına İspanya’nın ürettiğini ve böylece İspanya’nın dünya sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe tek başına fiyat belirleyicisi olup piyasayı kontrol altında tuttuğunu ifade ederek rakip üretici ülkelerde zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin önemli ölçüde desteklendiğini belirtti.
Güneş, “AB’de üreticiye sağlanan zeytinyağı desteği 0,90 Euro/Kg düzeyine ulaşmaktadır. Bu nedenle ülkemizin, her iki üründe de rekabet edememesinin temel sebebi, ülkemiz aleyhine oluşan maliyet farkı ve ülkemizde ihracatçıya sağlanan “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi" desteğinin çok düşük düzeyde olması. Bu itibarla, Zeytin ve zeytinyağına sağlanan ihracat desteklerinin de gerekli düzeye ulaşabilmesi için en az yüzde 100 oranında artırılması gerekiyor. Alınan ihracat iadelerinin sürekli nakden verilmesinin bütçe dengeleri açısından çok da uygun olmayacağının bilincindeyiz” dedi.
Sektörde ihracatının önünde engel teşkil eden bir diğer konu ise, AB'nin Türk zeytinyağına uyguladığı kota olduğunu ifade eden Gündeş, “Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği Türk zeytinyağına gümrük vergisiz olarak yıllık sadece 100 ton düzeyinde kota tanımıştır. AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi görüşmeleri çerçevesinde AB’nin ülkemize uygulamakta olduğu zeytinyağı gümrük vergisinin sıfırlanması ya da Avrupa Birliği'nden zeytinyağı için en az 30.000 tonluk bir kota alınmasının Türk Zeytin ve zeytinyağı sektörü için çok faydalı olacağı görüşündeyiz” dedi.
Gündeş, “Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak öncelikli hedefimiz, 500 bin üretici ailenin geçim kaynağı olan, 41 ilimizde 170 milyonu aşan ağaç varlığımızla üretilen zeytin ve zeytinyağımızın ihracatımızın sürdürülebilir şekilde devamının sağlanmasıdır” diyerek sektör toplantısının ve yeni sezonun ülkemiz ve sektör açısından hayırlı olmasını diledi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur moderatörlüğünde gerçekleşen sektör toplantısında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kadri Gündeş, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Yılmaz Bozkır, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Saime Seferoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Engin Ertan, UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, Çanakkale Ticaret Odası Başkanı Kaya Üzen, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Osman Berberoğlu, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Didim Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Atilla, Koçarlı Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ramazan Aydın ile birlikte sektör temsilcileri toplantıya katılım sağladı.
Zeytin ve Zeytinyağı sektör toplantısına katılım sağlayan sektör temsilcileri bölgelerindeki zeytin üretiminin mevcut durumunu değerlendirdi. Organik tarım, zeytinyağı fiyatları, zeytinyağında taklit ve tağşiş, kaliteli üretim konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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