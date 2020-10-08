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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

İHA

Nazilli Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediyesinin Ekim ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın başkanlığında yapıldı.
Nazilli Belediyesi Meclisi Ekim 2020 dönemi olağan toplantısı 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Salı günü Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Başkanlığında Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikâh Salonunda gerçekleştirildi. İki oturum olarak yapılan toplantıda 16 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandı.
Meclis toplantısında, Cumhuriyet Mahallesi M20B07C4B Pafta Trafo alanı ve park amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Dallıca Mahallesi M20B06C3C Pafta Trafo alanı ve park amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Zafer Mahallesi M20B06C2C, Trafo alanı ve park amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Zafer Mahallesi M20B06C2C,M20B07D1D ve M20B07D4DA Trafo alanı ve park amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Çapahasan Mahallesi M20B07C4D Pafta Trafo alanı ve park amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
20202021 yılında yapılması planlanan festivallerin de görüşüldüğü meclis toplantısında, 2021 yılı performans planı ve 2021 yılı bütçe ve tarifesinin komisyona sevki plan ve bütçe komisyonunda tekrar görüşülmek üzere oy birliği ile onaylandı. Bir diğer bütçe komisyonuna sevki yapılan madde ise Uzunçam Mahallesi 187 parselin cami lojmanı olarak müftülüğe tahsisi oldu.
Yeni Mahalle 627 Ada 1 Parselde kayıtlı 79 nolu bağımsız bölümün TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsisi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilirken, Zafer Mahallesi, Yeni Mahalle, Turan Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Hasköy Mahalleleri’ndeki Trafo yerlerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne satışları oy birliği ile kabul edildi.
Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile kadro derece değişikliğinin görüşülmesinden sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına ilişkin plan değişikliği ve 01/07/2020 tarihinden önce Nazilli İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının 1.22 bendine(emsal uygulaması) göre imar durumu bulunan parsel maliklerinin taleplerinin değerlendirilmesi meclis üyelerince görüşülerek oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Meclisin son gündem maddesinde ise Mastaura Antik Kenti buluntularında Arkeoloji kazı çalışmalarının temizlik aşamasında, Nazilli Belediyesinden talep edilen personel, araç ve gereçlerinin verilmesi ve destek sağlanması meclis üyelerince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Meclisin İkinci oturumunda 2021 yılı bütçe ve tarifesi ve 2021 yılı performans planı maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Yine meclis üyelerince İmar Komisyonuna sevki yapılan Nazilli İlçesi1/1000 Ölçekli uygulama imar planı notlarına ilişkin plan değişikliği ve 01/07/2020 tarihinden önce Nazilli İlçesi 1/1000 Ölçekli uygulama imar plan notlarının 1.22 bendine (emsal uygulaması) göre imar durumu bulunan parsel maliklerinin taleplerinin değerlendirilmesi komisyondan geldiği şekilde oy birliği ile karara bağlandı.

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