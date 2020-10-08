Başkan Günel’den, yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilere maske desteği

Kuşadası Belediyesi, 2,3,4,8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için 12 Ekim’de başlayacak olan yüz yüze eğitim döneminde kullanılmak üzere ilçe genelindeki okulların yöneticilerine çocuk ve yetişkin maskelerini teslim etti.

Öğrencilerin korona virüse karşı güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için okullara maske desteğinde bulunmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “En önemli görevlerimizden birisi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklarını korumak. Bu nedenle yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerin maske ihtiyaçlarını yıl boyunca gidereceğiz” dedi.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren vatandaşların sağlığını korumak için tüm önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, korona virüs ile mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) yetkilileri 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencilerinin ardından 12 Ekim’de okullarında ders başı yapacak olan 2,3,4,8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için 27 okula toplam 13 bin 700 maske dağıttı. S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyesi’ndeki 30 gönüllü kadının ürettiği çocuk maskelerini teslim alan okul yöneticileri Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, korona virüsün okullarda yayılımını engellemek için maske dağıtımı ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek “Korona virüs vakalarını ilçemizde en alt seviyede tutmak için tüm ekiplerimiz büyük çaba gösteriyor. En önemli görevlerimizden birisi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığını korumak. Bu nedenle yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerin maske ihtiyaçlarını yıl boyunca gidereceğiz. Ayrıca ilçemizdeki tüm okulları eğitimöğretim dönemi boyunca rutin olarak dezenfekte edeceğiz. Tek amacımız halk sağlığını korumak” diye konuştu.



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