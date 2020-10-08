Bu kampta para değil mama geçerli

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen kampa katılmak isteyen doğaseverler, kampa para değil mama getirdiler.

Aydınlı doğa tutkunları "Let's Go Camp & Trekking" etkinliği ile Kuşadası’nda buluştu. Kamp ve doğal yaşam üzerine paylaşımlarıyla öne çıkan sosyal medya hesabının sahibi Sergen Demir öncülüğünde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kampçılar yanlarında gelirken para değil mama getirdi. Aydın başta olmak üzere İstanbul ve Muğla’dan da etkinliğe katılan kampçılar Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin bu yıl Sevgi Plajına kazandırdığı Kuşadası Ada Camping alanında çadır kurdu. İki gün süren etkinlikte, sabahları yoga eğitimi ile güne başlayan kampçılar daha sonra trekking yaptı. 11. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, Bizans dönemi eseri Kurşunlu Manastırı’na ulaşmak için Kuşadası’nın eşsiz güzellikteki doğal yollarından 16 km’lik parkurda yürüyüş yapan kampçılar, tarihi manastır hakkında da bilgi aldı.



“Mamalar, Haybulans ekiplerine teslim edildi”

Ücretsiz düzenlenen etkinlikteki en önemli katılım koşulu ise hayvanseverlik olurken, hayvanlar için yardımlaşma anlayışı hakim oldu. “Paralı değil mamalı” sloganı ile düzenlenen etkinlikte katılımcılar yanlarında kedi ve köpek maması getirdi. Mamaların doğru yere ulaşması adına Kuşadası Belediyesi ile iletişime geçen katılımcılar, mamaların sokak hayvanlarını beslerken kullanılması için Belediyenin Haybulans ekiplerine teslim etti.

“Lets’s Go CampTrekking” adıyla başlattıkları etkinlikler ile doğaseverleri bir araya getirmeye devam etmek istediklerini belirten Sergen Demir, “Doğayı korumak için onunla biraz zaman geçirmeniz yeterli olacaktır. Şehir yaşamı bizlerin bu şekilde bir araya gelmesine engel oluyor. Ancak doğada sınır yok ve ona ne kadar iyi bakarsak o da bize iyi alanlar yaratıyor. Bu etkinliklerde farklı meslek dallarındaki insanlar bir araya geliyor ve birbirlerini tanıma fırsatı da buluyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.