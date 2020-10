Efeler Belediyesi'ne kardeş ülke Azerbaycan bayrağı asıldı

Ermenistan askerlerinin kışkırtmaları sonrası Azerbaycan kuvvetlerinin Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgali altında olan bölgelerin özgürleştirilmesi için gerçekleştirdiği operasyonlara Efeler Belediyesi’nden destek geldi. Azerbaycan’ın Gence şehrinde Ermenistan’ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Yüreklerimiz kardeşlerimizle birlikte atıyor. Can Azerbaycan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatı doğrultusunda Efeler Belediyesi hizmet binasındaki Türk Bayrağı’nın ve Atatürk fotoğrafının yanına Azerbaycan Bayrağı asıldı. Efeler Belediyesi tarafından her şart altında kardeş ülkenin yanında olunduğu mesajı verildi.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan’a yapılan çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de haklının ve Azerbaycan halkının yanındayız. Yüreklerimiz kardeşlerimizle birlikte atıyor. Can Azerbaycan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.



