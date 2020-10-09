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Kuşadası’nda milimetrik boyutlarda 42 mikro minyatür eser sergileniyor Sağlık çalışanlarına saygı amaçlı yapılan " doktor x " isimli minyatür eser büyük ilgi görüyor

İHA

Kuşadası’nda milimetrik boyutlarda 42 mikro minyatür eser sergileniyor Sağlık çalışanlarına saygı amaçlı yapılan " doktor x " isimli minyatür eser büyük ilgi görüyor

Türkiye'nin ilk ve tek mikro minyatür merkezi olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin tek mikro minyatür sanatçısı olan Necati Korkmaz’ın ancak mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen milimetrik boyutlardaki minyatürlerinin yer aldığı merkez, ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.
Kuşadası, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra ev sahipliği yaptığı mikro minyatür merkezi ile de ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 2018 yılında Kuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kale Kapısı’nın üstünde Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı adıyla kente kazandırılan merkez, açıldığı ilk günden bu yana 7’den 70’e her yaştan ve kesimden ziyaretçinin uğrak noktası oluyor.
Merkezde, Türkiye'nin tek gubari hat sanatçısı ve dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan birisi olan Necati Korkmaz’ın ancak büyüteç ya da mikroskopla görülebilen milimetrik boyutlardaki 42 mikro minyatür çalışması kalıcı olarak sergileniyor. Necati Korkmaz’ın çalışmalarını da yürüttüğü merkezde, dünyanın en küçük Kuranı Kerimi, toplu iğne başına yapılmış dünyanın en küçük satranç takımı, saç telinin üzerine yapılmış yürüyen cambaz, içerisinde Türk klasik hat sanatının örneklerinin bulunduğu dünyanın en küçük hat kataloğu ve dünyanın en küçük çini vazoları gibi birbirinden ilginç parçalar bulunuyor.
Necati Korkmaz’ın eserleri arasında korona virüs salgını sırasında gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerinin fedakârca çalışmasına dikkat çekmek amacıyla pandemi döneminde yaptığı "Doktor X" adlı 2 milimetre boyutunda bir heykel de yer alıyor. Korkmaz’ın "Doktor X, sağlık çalışanlarının dünyada virüse karşı verdiği amansız mücadeleyi temsil ediyor" dediği mikro heykel şırıngadaki iğnenin üzerinde yer alıyor. 'Doktor X' isimli heykelde, saç telinden yapılma bir mızrak, doktor tarafından korona virüsü temsil eden figüre saplanıyor.
Dünyanın en zengin mikro minyatür sergisi
Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, ev sahipliği yaptığı eserler kadar Kuşadası açısından simgesel bir değeri olan tarihi taş binası ile de dikkat çekiyor. Üç odadan oluşan merkezin bir odasında Gubari hat sanatının icra edildiği çalışmalar yer alırken, diğer iki odada ise Korkmaz’ın 30 yıllık sanat yaşamı boyunca ürettiği milimetrik boyutlardaki mikro minyatürleri sergileniyor. Sergilenen eser sayısı bakımından dünyanın en zengin mikro minyatür merkezlerinden olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nda yer alan 'Eyvah Kırıldı' adlı minyatür ise en çok ilgi çeken eserler arasında yer alıyor. Korkmaz’ın bir mısır tanesinin içine kayıkçı figürü yerleştirmek amacıyla sürdürdüğü 5 aylık çalışmanın, üzerine düşen bir saç teli nedeniyle kırılması sonucunda yarım kalan çalışma, merkezde bulunan eserlerin nasıl büyük bir sabır ve titizlikle üretildiğini de ortaya koyuyor.
Birbirinden ilginç ve sıra dışı eserlerin ziyaretçiler tarafından rahatça görülebilmesi için özel mikroskoplar, mercekler ve aydınlatma sisteminin yer aldığı Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, haftanın 7 günü 09.0018.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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