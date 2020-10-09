Engelli kardeşler tekerlekli sandalyelerine kavuştu

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Efeler Belediyesi, bedensel engelli 2 vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan vatandaşlar ve yakınları Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.

Bedensel engelli Serpil ve Şengül Güner’in kardeşleri Fatma Bakaç, ablalarının 2 gün önce bir rahatsızlık geçirdiklerini, onları hastaneye götürmek için Efeler Belediyesi’nden yardım istediğini söyledi. İstek üzerine tedavilerini görmeleri amacıyla 2 kardeşi hastaneye götüren belediye aracındaki çalışan, Güner kardeşlerin tekerlekli sandalyelerinin olmadığını görünce aracı olarak belediye yetkililerine durumu bildirdi. Talep üzerine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla Yedi Eylül Mahallesi’nde yaşayan bedensel engelli Serpil ve Şengül Güner kardeşlere tekerlekli sandalye hediye edildi. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ve Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan’ın teslim ettiği tekerlekli sandalyelere kavuşan kardeşler, Başkan Atay’a ve tüm Efeler Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ilçede yaşanan engelli vatandaşların resmi kurumlarda herhangi bir işleri olduğu zaman 444 80 09 numaralı Efeler Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayıp bir gün önce randevu talebi oluşturdukları takdirde belediyenin Engelsiz Yaşam Aracı’ndan faydalanabileceklerini hatırlattı.

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