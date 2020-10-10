Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak Korona virüs ile mücadelede ek tedbirler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak Korona virüs ile mücadelede ek tedbirler

İHA

Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak Korona virüs ile mücadelede ek tedbirler

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu Korona virüs ile mücadelede ek tedbirler alınmak üzere toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda Aydın'da 'İl ve İlçe Denetim Merkezi' (İSDEM) oluşturulmasına karar verildi.

Korona virüs salgını ile mücadele içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ediyor. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde sağlanması için İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda Aydın'da İl ve İlçe Denetim Merkezleri oluşturulacak. İSDEM görevlileri, Kovid19 tanı veya temaslı olması nedeniyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin izolasyon şartlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla kamu görevlilerinden 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak. Oluşturulan mahalle denetim ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre sahada izolasyon ve fiblasyon çalışması yapacak.

Maddi durumu iyi olmayanlara yardım edilecek

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu toplantısında ayrıca, karantina tedbiri uygulanan daire veya binalarda ikamet edenlerin ihtiyaç duyulması halinde, temel yaşam malzemelerinin bedeli ödenmesi kaydıyla temin edilmesine, ödeme gücü olmayanların ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmasına, Kaymakamlıklara bağlı oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından bu kişilere her türlü desteğin sağlanmasına karar verildi.

Sağlık kuruluşuna müracaat edecek olanlar karar dışı bırakılacak

Toplantıda, sağlık kuruluşuna müracaat edecek 65 yaş ve üstü vatandaşlar daha önce alınan toplu taşıma kararında revizyona gidildi. Yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşımın yoğun olduğu saat 08.0010.00 ve 16.0018.00 saatlerinden önce yolculuğa başlamaları ve bu saatler arasında gidecekleri yerlere ulaşamadıkları durumda toplu taşıma araçlarından indirilmeden yolculuklarının devamının sağlanacak, ayrıca sağlık kuruluşuna müracaat edecek olan 65 yaş üzeri vatandaşların daha önce alınan kurul kararı dışında bırakılacak.

Pazarcıların HES kodları sorgulanacak

Kurulda ayrıca pazar esnafı ile ilgili de karar alındı. Alınan karara göre, Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve bulaş riskinin yüksek olduğu pazar yerlerinde, bulaş riskini en aza indirmek ve halk sağlığını korumak amacıyla pazarda tezgah açan satıcıların izolasyon durumları (HES), kolluk, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından sorgulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7 metrelik zemin etüt çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 7 metrelik zemin etüt çukuruna düşen yavru köpeği ...
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular
YEREL HABERLER 4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve ...
Söke Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 135 milyon TL
YEREL HABERLER Söke Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 135 milyon TL
Başkan Atay yazarlar ve kitapseverler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay yazarlar ve kitapseverler ile bir araya ...
Engelli kardeşler tekerlekli sandalyelerine kavuştu
YEREL HABERLER Engelli kardeşler tekerlekli sandalyelerine kavuştu
Efeler Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 258 milyon TL oldu
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 258 milyon TL ...
Yavru köpeği annesine kavuşturdular Saatlerce yavrusunun kurtarılmasını bekledi
YEREL HABERLER Yavru köpeği annesine kavuşturdular Saatlerce ...
Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli ...
Nazilli’de ikinci Wi-Fi noktası hizmete girdi
YEREL HABERLER Nazilli’de ikinci Wi-Fi noktası hizmete girdi
Büyükşehir Efeler’de okulları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Efeler’de okulları dezenfekte ediyor
Büyükşehir personeli kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir personeli kan bağışında bulundu
Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ...
Atatürk’ün Nazilli’ye gelişi törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Nazilli’ye gelişi törenlerle kutlandı
Nazilli polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli polisinden uyuşturucu operasyonu
Minibüsçülerden Başkan Atabay’a destek
YEREL HABERLER Minibüsçülerden Başkan Atabay’a destek
Aydın filede Fenerbahçe karşısında
YEREL HABERLER Aydın filede Fenerbahçe karşısında
Kuşadası’nda milimetrik boyutlarda 42 mikro minyatür eser sergileniyor Sağlık çalışanlarına saygı amaçlı yapılan " doktor x " isimli minyatür eser büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda milimetrik boyutlarda 42 mikro minyatür ...
Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Karacasu’da pozitif vakalarda artış yaşandı
YEREL HABERLER Karacasu’da pozitif vakalarda artış yaşandı
ADÜ Ziraat Fakültesi tanışma ve uyum ve toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi tanışma ve uyum ve toplantısı ...
Başkan Özcan Lütfi Selek'i unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Özcan Lütfi Selek'i unutmadı
Sivil toplum kuruluşlarından Rektör Aldemir’e tam destek
YEREL HABERLER Sivil toplum kuruluşlarından Rektör Aldemir’e tam ...
ADÜ Yenipazar MYO oryantasyon eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Yenipazar MYO oryantasyon eğitimi gerçekleşti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Koçarlı’ya çöp kamyonu hibe etti Koçarlı, araç filosunu genişletiyor
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Koçarlı’ya çöp kamyonu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X