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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti

İHA

Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti

Didim’de o dönemki adı ile Yoran’da 1924 1936 yılları arasından 12 yıl boyunca muhtarlık yapmış olan, Yoran’ın ilk muhtarı Mustafa Kabadayı’nın adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı. Efeler Mahallesi 1306 sokaktaki parkın açılışına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay başta olmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış töreninde konuşma yapan Mustafa Kabadayı’nın torununun oğlu Mehmet Kabadayı, “Bu güzel parkı bize kazandıran ve dedemizin ismini veren Belediye Başkanımız Deniz Atabay’a, belediyemizin yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dedem Mustafa Kabadayı Didim’in ilk muhtarıdır. 1924 1936 yıllarında Didim’de 12 yıl muhtarlık görevi yaptı. Tahmin ettiğiniz üzere o yıllarda Didim’de yaşam şartları çok zordu. Bir mübadele olayı yaşanmıştı. Dedem çok zor şartlar altın muhtarlık yapmıştı. Mustafa Kabadayı 1874 yılında Yunanistan’ın Selanik ilinde doğmuştur. Daha sonra doğmuş olduğu köyden buraya göç ettikten sonra burada muhtarlık yapmıştır. Sayın Belediye Başkanım Meclis üyelerimiz ve değerli misafirlerimiz bu parkın açılışına katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.
Parka ismi verilen Mustafa Kabadayı’nın akrabası emekli öğretmen Mehmet Bilgin de yaptığı konuşmada “Bu parkın açılışında kimlerin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle bu ismi öneren Belediye Meclis üyesi Mustafa Yarmacı’ya ve bu öneriyi kabul eden Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, hızla geçen ömürde yıllar çok çabuk geçse de hizmetlerin ve hizmet edenlerin unutulmadığını belirterek "Bu gün yine saygı duyduğumuz bir isim için burada toplanmış bulunuyoruz. Topluma hizmetin, devlete hizmetin büyüğü küçüğü makamı olmaz olmamalı. İlla topluma faydalı bir hizmet yapmak için bir takım makamları işgal etmek yetmiyor. Tabi ki o makamların verdiği yetki ve görevlerle o hizmetleri yapabiliyorsunuz ama önemli olan toplumun yararına düşünülen her şey hizmettir. Yoksa birçok insan görüyoruz ki, o koltukları boşu boşuna dolduruyor ve topluma faydalı hizmet etmeden, belirli bir zümreye hizmet ederek görevini bitirip gidiyor. Ama aradan geçen yüzyıllar olsa da iyi hizmet edenin geride kalan çocukları ve torunları için ve o aile için çok saygılı bir anı oluyor. Ben 1924 1936 arasında yoran köyüne hizmet eden mübadele neticesinde buralara gelip bu toprakları kendilerine vatan yapan insanların önünde tekrardan saygı ile eğiliyorum" dedi.

Didim'in hızla büyüdüğünü belirten Başkan Atabay, "Didim’in geleneğini göreneğini buraya ilk gidip bu toprakları kendilerine vatan yapan insanları yaşadıkları zorlukları o günkü yaşamlarını anlatmak için bizim de çabalarımızın devam ediyor. Bunlardan en önemlisi mübadele evi, orayı herkesin gezip görmesini istiyorum. İlk muhtarımız Mustafa Kabadayı’nın bugün bu parka adını verdik son derece güzel ve her zaman söylediğim gibi planlandığımız son halkamızı da Gülcemal vapuru ile gelip kovela limanında ilk ayak bastıkları yere ilk adım anıtını yaparak noktalayacağız. İnşallah orada da hep beraber oluruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, davetlilerle birlikte parkın açılış kurdelesini kesti. Açılışta misafirlere Didim Belediyesi görevlileri tarafından ikramda bulunuldu. Açılışa katılan parka ismi verilen Mustafa Kabadayı’nın en küçük kızı Didim’de yaşayan 90 yaşındaki Huriye Bozdağ emeklerinden dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teşekkür etti.

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