'Kumpas soruşturmasının ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti, basın açıklaması yaptı AGC Başkanı Semra Şener; Gazetecilik ilkelerini yok sayanların karşısındayız

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, gerek sosyal medyada gerekse çeşitli basın yayın organlarında 'Aydın Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı ve eşi kumpas suçlaması ile gözaltına alındı" şeklinde çıkan haberlerin ardından basın açıklaması yaptı. Eşi Ayla Ekin Deniz ile birlikte gözaltına alınan Salih Suat Deniz'in Küresel Gazeteciler Konseyi Aydın İl Temsilcisi olmasının yanında aynı zamanda bölgesel bir televizyon kanalının Aydın Haber Koordinatörü olmasına rağmen aktif görevleri yerine Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı olarak anılmasından üzüntü duyduğunu, cemiyet olarak da tüzüğe aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemeleri yapacaklarını söyledi.



Konuyla ilgili Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yapan AGC Başkanı Semra Şener, son günlerde basın meslek ilkelerine uygun olmayan haber ve paylaşımlar ve yaşanan süreç sebebiyle Aydın Gazeteciler Cemiyeti yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının olağanüstü gündemle toplandığını söyledi. Yapılan toplantılar sonucu basın açıklaması yapılaması kararı alındığını ve açıklamayı da kurulların kararı sonucu yaptığını kaydeden Başkan Şener, "Aydın’da yayın yapan tüm gazetelerde, internet haber sitelerinde yer alan 'Gazetemiz/İnternet haber sitemiz basın meslek ilklerine uymaya söz vermiştir' ibaresinin bazı meslektaşlarımızca dikkate alınmadığını üzülerek tespit ettik. Gazetecilik mesleğinin kamu nezdinde saygınlığının güvencesi olan bu ilkelere uygun olarak yayın yapan meslektaşlarımıza öncelikle Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak teşekkür ediyoruz. Fakat bu ilkeleri yok sayan, 'Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde, küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez' ifadesini görmezden gelen mesleki zihniyeti asla kabul etmediğimizi ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak tüzüğümüzün gereğini yerine getireceğimizi belirtmek istiyoruz. Üzülerek şahit olduğumuz bir diğer konu ise şudur. Tüm meslektaşlarımızın da bildiği üzere, habere konu kişinin o anki aktif görevi ne ise kişi onunla anılır ve ifade edilir. Cemiyetimiz Genel Kurulu’nca 2016 yılında kendisine onursal başkanlık sıfatı verilmiş olmasına rağmen bu sıfatı hiçe sayarak, cemiyetimizin bilgisi ve onayı dışında, cemiyetimizin kurucusu olduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonunun karşısında kurulmuş bir oluşum olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Aydın İl Temsilciliği yapan, aynı zamanda bölgesel bir televizyonun Aydın Haber Koordinatörü olan meslektaşımızla ilgili tüm haberlerde, aktif görevleri yerine 'Aydın Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı' olarak yer almasından üyelerimiz ve cemiyetimiz adına son derece üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

AGC Başkanı Semra Şener, açıklamasının devamında "Bir kamu görevi olan gazetecilik mesleğini halkın gözünde küçük düşürmek, üyemiz olsun olmasın kimsenin uhdesinde değildir. Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş amacı; gazeteciliğin, mesleki saygınlığını korumaktır. Bu vesile ile basın meslek ilkelerini bir kez daha hatırlatıyor, ilkelere uymayanlarla ilgili tüzüğümüzden doğan tüm haklarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kullanacağımızı, kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

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