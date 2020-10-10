'Kumpas soruşturmasının ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti, basın açıklaması yaptı AGC Başkanı Semra Şener; Gazetecilik ilkelerini yok sayanların karşısındayız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kumpas soruşturmasının ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti, basın açıklaması yaptı AGC Başkanı Semra Şener; Gazetecilik ilkelerini yok sayanların karşısındayız

İHA

'Kumpas soruşturmasının ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti, basın açıklaması yaptı AGC Başkanı Semra Şener; Gazetecilik ilkelerini yok sayanların karşısındayız

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, gerek sosyal medyada gerekse çeşitli basın yayın organlarında 'Aydın Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı ve eşi kumpas suçlaması ile gözaltına alındı" şeklinde çıkan haberlerin ardından basın açıklaması yaptı. Eşi Ayla Ekin Deniz ile birlikte gözaltına alınan Salih Suat Deniz'in Küresel Gazeteciler Konseyi Aydın İl Temsilcisi olmasının yanında aynı zamanda bölgesel bir televizyon kanalının Aydın Haber Koordinatörü olmasına rağmen aktif görevleri yerine Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı olarak anılmasından üzüntü duyduğunu, cemiyet olarak da tüzüğe aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemeleri yapacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yapan AGC Başkanı Semra Şener, son günlerde basın meslek ilkelerine uygun olmayan haber ve paylaşımlar ve yaşanan süreç sebebiyle Aydın Gazeteciler Cemiyeti yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının olağanüstü gündemle toplandığını söyledi. Yapılan toplantılar sonucu basın açıklaması yapılaması kararı alındığını ve açıklamayı da kurulların kararı sonucu yaptığını kaydeden Başkan Şener, "Aydın’da yayın yapan tüm gazetelerde, internet haber sitelerinde yer alan 'Gazetemiz/İnternet haber sitemiz basın meslek ilklerine uymaya söz vermiştir' ibaresinin bazı meslektaşlarımızca dikkate alınmadığını üzülerek tespit ettik. Gazetecilik mesleğinin kamu nezdinde saygınlığının güvencesi olan bu ilkelere uygun olarak yayın yapan meslektaşlarımıza öncelikle Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak teşekkür ediyoruz. Fakat bu ilkeleri yok sayan, 'Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde, küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez' ifadesini görmezden gelen mesleki zihniyeti asla kabul etmediğimizi ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak tüzüğümüzün gereğini yerine getireceğimizi belirtmek istiyoruz. Üzülerek şahit olduğumuz bir diğer konu ise şudur. Tüm meslektaşlarımızın da bildiği üzere, habere konu kişinin o anki aktif görevi ne ise kişi onunla anılır ve ifade edilir. Cemiyetimiz Genel Kurulu’nca 2016 yılında kendisine onursal başkanlık sıfatı verilmiş olmasına rağmen bu sıfatı hiçe sayarak, cemiyetimizin bilgisi ve onayı dışında, cemiyetimizin kurucusu olduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonunun karşısında kurulmuş bir oluşum olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Aydın İl Temsilciliği yapan, aynı zamanda bölgesel bir televizyonun Aydın Haber Koordinatörü olan meslektaşımızla ilgili tüm haberlerde, aktif görevleri yerine 'Aydın Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı' olarak yer almasından üyelerimiz ve cemiyetimiz adına son derece üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.
AGC Başkanı Semra Şener, açıklamasının devamında "Bir kamu görevi olan gazetecilik mesleğini halkın gözünde küçük düşürmek, üyemiz olsun olmasın kimsenin uhdesinde değildir. Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş amacı; gazeteciliğin, mesleki saygınlığını korumaktır. Bu vesile ile basın meslek ilkelerini bir kez daha hatırlatıyor, ilkelere uymayanlarla ilgili tüzüğümüzden doğan tüm haklarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kullanacağımızı, kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AYB Başkanı Özdemir, arıcıları uyardı Başkan Özdemir: "Aydınlı arıcılar destekleme başvurularında dolandırıcılara dikkat"
YEREL HABERLER AYB Başkanı Özdemir, arıcıları uyardı Başkan Özdemir: ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi Hasköy yolunu sıcak asfaltla buluşturdu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Hasköy yolunu sıcak ...
Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti
YEREL HABERLER Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ...
Din Görevlilerinden Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Din Görevlilerinden Kızılay’a kan bağışı
Aydem Perakende’den vadesi geçmiş elektrik borçlarına taksit imkanı
YEREL HABERLER Aydem Perakende’den vadesi geçmiş elektrik borçlarına ...
Başkan İnal net konuştu; “Karacasu için iyi olacak her şeyin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan İnal net konuştu; “Karacasu için iyi olacak ...
Nadir görülen Mekik Kelebeği Kuşadası’nda görüldü
YEREL HABERLER Nadir görülen Mekik Kelebeği Kuşadası’nda görüldü
Aydın'daki alev savaşçılarını üzen haber İtfaiye eri ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'daki alev savaşçılarını üzen haber İtfaiye eri ...
Polisten kaçmak için farları söndüren alkollü sürücü, yayayı öldürdü
YEREL HABERLER Polisten kaçmak için farları söndüren alkollü sürücü, ...
Karacasu’da 2 vatandaşın daha testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Karacasu’da 2 vatandaşın daha testi pozitif çıktı
Nazilli Belediyespor ve Başkan Özcan'dan Vali Aksoy'a ziyaret
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor ve Başkan Özcan'dan Vali Aksoy'a ...
Aydın toprakları dört yeni mısır çeşidi ile tanıştı
YEREL HABERLER Aydın toprakları dört yeni mısır çeşidi ile tanıştı
Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri oluşturulacak Korona virüs ile mücadelede ek tedbirler
YEREL HABERLER Aydın'da il ve ilçe denetim merkezleri ...
7 metrelik zemin etüt çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 7 metrelik zemin etüt çukuruna düşen yavru köpeği ...
4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve emlakçıdan şikayetçi oldular
YEREL HABERLER 4 dairenin verilmediği iddiasıyla müteahhit ve ...
Söke Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 135 milyon TL
YEREL HABERLER Söke Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 135 milyon TL
Başkan Atay yazarlar ve kitapseverler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay yazarlar ve kitapseverler ile bir araya ...
Engelli kardeşler tekerlekli sandalyelerine kavuştu
YEREL HABERLER Engelli kardeşler tekerlekli sandalyelerine kavuştu
Efeler Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 258 milyon TL oldu
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 258 milyon TL ...
Yavru köpeği annesine kavuşturdular Saatlerce yavrusunun kurtarılmasını bekledi
YEREL HABERLER Yavru köpeği annesine kavuşturdular Saatlerce ...
Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli ...
Nazilli’de ikinci Wi-Fi noktası hizmete girdi
YEREL HABERLER Nazilli’de ikinci Wi-Fi noktası hizmete girdi
Büyükşehir Efeler’de okulları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Efeler’de okulları dezenfekte ediyor
Büyükşehir personeli kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir personeli kan bağışında bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X