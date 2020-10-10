İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı

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Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan itfaiye eri Volkan T. (32), zeytinlikte kendini ağaca asarak, intihar etti.

Evli ve 1 çocuk babası Volkan T., bu sabah işe gitmek için evden çıktı. Ancak iş yerine gitmedi. Endişeye kapılan mesai arkadaşları Volkan T.'yi aramaya çıktı. Balıkköy ile Kızılcaköy Mahalleleri arasında bulunan zeytinlikte, Volkan T. ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, Volkan T.'nin kendini iple asarak intihar ettiğini belirledi.

Volkan T.'nin eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2020-10-10 17:06:06



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