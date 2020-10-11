Söke’de trafik kazası: 1 ölü Motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

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Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, SökeDidim karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. (21) yönetimindeki 09 BM 021 plakalı Renault otomobil, H.G. (56) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile motosikletten yol kenarına savrulan H.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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