Karacasu’da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacasu’da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak

İHA

Karacasu’da kurallara uymayan işletmeler 10 gün kapatılacak

Aydın’ın Karacasu ilçesinde pozitif vaka sayılarının tekrar görülmesi ve hızlı bir artış grafiği seyretmesi kapsamında açıklama yapan Kaymakam Ahmet Soley, Karacasu’da salgınla mücadele kırılma noktasına gelindiğini belirterek kurallara uymayan işletmelerin 10 gün süre ile kapatılacağını söyledi.
Kovid19 ile mücadele kapsamında tedbirler ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ederken, tekrar pozitif vakaların görüldüğü Karacasu’da korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir döneme girildi. Vakalarda hızlı bir şekilde artış yaşanması dolayısıyla kontrol altına alma çalışmalarında kırılma noktasına gelindiğini ifade eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasulu vatandaşlara seslenerek “Bu kritik eşiği aşabilmek için bugünden başlayarak kontrol ve denetimler daha da yoğunlaştırılarak, tespit edilen her eksiklik ve kural ihlali ödün verilmeden arttırılmış olarak idari para cezası uygulanıp, alınması gereken tedbirlerde eksiklikleri görülen işletmeler gerekirse 10 güne kadar faaliyet men edilebilecektir” dedi.
“Kovid19'a teslim olmayalım”
Karacasu Kaymakamlığı tarafından paylaşılan vaka ve temaslı dağılım haritası ve grafiği sonrasında önemli açıklamalarda da bulunan Kaymakam Soley; “Paylaştığımız ilçemiz VakaTemaslı Dağılım Haritası ve grafiklerden de görebileceğiniz gibi, 0 vaka ve 4 temaslının olduğu 28 Eylül 2020 tarihinden bugüne geçen 14 günde dünya genelinde yaşadığımız Kovid19 salgını kontrol altında tutulamayarak ilçemizde Ataeymir Mahallemizden başlayarak hızlı bir şekilde yeniden yayılmaya başlamıştır. İlçe merkezi ve Esençay Mahallemizde vaka ve temaslı sayıları hızla artarken Yolaltı, Esençay ve Ataeymir Mahallelerimizde her gün çok sayıda Covid19 temaslıları ortaya çıkması da bugün ilçemizde salgınla mücadelede bir kırılma noktasına gelinmiştir. Bugüne kadar henüz aktif vaka görülmeyen Yolaltı ve Yenice Mahallelerimiz ile Ataeymir Mahallemizde ve Merkez Mahallerimizdeki temaslıların birkaçının vakaya dönüşmesi veya ilçe genelinde geçmiş vakalarla ilişkisi olmayan yeni vaka veya temaslıların ortaya çıkması durumunda salgın ilçemiz geneline hızla yayılıp kontrol edilmesi zor ve tehlike arz eden bir noktaya gelebilecektir. Unutmayın ki, yapılan denetimler ve uygulanan yaptırımlar, hepimizin sağlığı ve ilçemizin içinde bulunduğu kırılma noktasını mümkün olan en az yaka ve temaslı ile aşıp, vaka ve tehlike oluşturacak temaslının olmadığı Karacasu'yu yeniden geri getirmek için. Lütfen, işyeri ve tesislerimizde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kurallara uyarak bizlere destek olun. Evinizin dışında her yerde doğru bir biçimde maske takıp sosyal mesafeyi koruyalım ve Covid19'a teslim olmayalım. inanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor - Mardin Fosfat Spor: 0-1
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Mardin Fosfat Spor: 0-1
Kuşadası'nda yazdan kalma günler; sahiller doldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yazdan kalma günler; sahiller doldu
Başkan Karaarslan; “Sağlığın ticareti olmaz”
YEREL HABERLER Başkan Karaarslan; “Sağlığın ticareti olmaz”
Nazilli Belediyespor - Mardin Foslatspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Mardin Foslatspor ...
Söke’de trafik kazası: 1 ölü Motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Söke’de trafik kazası: 1 ölü Motosiklet sürücüsü feci ...
Başkan İnal Jeotermal konusuna açıklık getirdi “Ben Karacasu’da doğmadım ama Karacasu’da öleceğim”
YEREL HABERLER Başkan İnal Jeotermal konusuna açıklık getirdi “Ben ...
Milletvekili Savaş, DSİ’nin çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Savaş, DSİ’nin çalışmalarını yerinde ...
Kuşadası’nda ölü yunus balığı sahile vurdu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda ölü yunus balığı sahile vurdu
Aynı ATM’de yine kart kopyalama cihazı çıktı
YEREL HABERLER Aynı ATM’de yine kart kopyalama cihazı çıktı
Başkan Atabay, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, restorasyon çalışmalarını yerinde ...
Aydınlı kardeşler Korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Aydınlı kardeşler Korona virüse yenik düştü
Başkan Günel, İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Günel, İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti
Polisten kaçarken yayaya çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Polisten kaçarken yayaya çarptı: 1 ölü
Kuşadası’nda yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı
YEREL HABERLER İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı
İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı
YEREL HABERLER İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı
Kuşadası’nda okullar ilk ders zili öncesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda okullar ilk ders zili öncesi dezenfekte ...
'Kumpas soruşturmasının ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti, basın açıklaması yaptı AGC Başkanı Semra Şener; Gazetecilik ilkelerini yok sayanların karşısındayız
YEREL HABERLER 'Kumpas soruşturmasının ardından Aydın Gazeteciler ...
AYB Başkanı Özdemir, arıcıları uyardı Başkan Özdemir: "Aydınlı arıcılar destekleme başvurularında dolandırıcılara dikkat"
YEREL HABERLER AYB Başkanı Özdemir, arıcıları uyardı Başkan Özdemir: ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi Hasköy yolunu sıcak asfaltla buluşturdu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Hasköy yolunu sıcak ...
Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti
YEREL HABERLER Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ...
Din Görevlilerinden Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Din Görevlilerinden Kızılay’a kan bağışı
Aydem Perakende’den vadesi geçmiş elektrik borçlarına taksit imkanı
YEREL HABERLER Aydem Perakende’den vadesi geçmiş elektrik borçlarına ...
Başkan İnal net konuştu; “Karacasu için iyi olacak her şeyin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan İnal net konuştu; “Karacasu için iyi olacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X