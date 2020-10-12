Kuşadası’nda emlak ofisi kurşunlandı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce emlak ofisi kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay, 01.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren emlak ofisi, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyup durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ofisin camlarına ve dışarıda bulunan sandalyelere isabet eden mermiler şans eseri kimseye isabet etmedi. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişi yada kişilerin bir araçla geldiği ve emlak ofisini kurşun yağmuruna tuttuğu düşünülüyor. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.



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