Aydın’da alkollü gençler bekçilere bıçak çekti

Aydın’ın Efeler ilçesinde devriye gezen bekçilere bıçak çeken şahıslar, mahalleyi birbirine kattı.

Olay, Cuma Mahallesi'nde saat 00.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü şahısların çevreye rahatsızlık verdiğini gören ve o sırada devriye gezen bekçiler, şahısları uyardı. Bekçilerin uyarısından rahatsız olan şahıslar, bekçiler ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında direnen 3 şahıs bekçilere bıçak çekerken, bekçiler de havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanılan durum karşısında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ortalığı karıştıran ve bekçilere mukavemet gösteren şahıslar, olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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