Karacasu’da 1 kişi korona virüsü yendi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren korona virüs vakaları, tekrar kontrol altına alınmaya çalışılırken, tedavi süreci devam eden bir vatandaş korona virüsü yenerek iyileşti.

Kovid19 pandemisi kapsamında Karacasu’da da tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. İlçe genelinde pozitif ve temaslı vakalarda hızlı bir artış grafiği gözlenirken, virüsle mücadelede kırılma noktasında olduklarına dikkat çeken Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, yaptığı açıklamada Karacasululara birliktelik çağrısı yaparak müjde verdi. Ataeymir Mahallesinde oturan bir vatandaşın korona virüsü yenerek iyileştiğini belirten Kaymakam Soley, Cuma Mahallesinde izolasyonda tutulan 5 temaslı ve 1 konutun da sorunsuz bir şekilde karantinalarının kaldırıldığını ifade etti. Yapılan çalışmalarla birlikte ilçe genelinde aktif vaka sayısı 10'a düşerken, Merkez Yaylalı, Cabi ve Küçükdağlı Mahallelerinde 2'şer olmak üzere toplam 6 temaslı ve 5 konut izolasyon altına alındı. Bu kapsamda Karacasu genelinde toplam vaka sayısı 10, izolasyon altında olan kişi sayısı 114, konut sayısı ise 46 oldu.

“Zor günleri birlikte aşalım”

Vakalar ile ilgili filyasyon çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley; “Salgının ilçemizde hızlı yayılmasını kontrol altına alıp, ilçemizi virüsten yeniden kurtarabilmek için sizlerin yardım ve desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Lütfen korona virüs ile mücadelede başarının ana şartı olan maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına titizlikle uyup, işletme ve tesislerimizde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kuralları aksatmadan uygulayalım. Lütfen bizlere destek olun ki, bir olmanın gücü ile bu zor günleri birlikte aşabilelim. İnanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız” dedi.



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