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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın yarın yağışlı havanın etkisine girecek

İHA

Aydın yarın yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da yarından itibaren gök gürültülü yağışlı hava etkili olacak. İki gün süre ile görülecek olan yağışların gök gürültülüm sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yarın Aydın’da havanın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 29 derece, Çarşamba günü ise Gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri ise hava az bulutlu, sıcaklıklar ise 27 derece civarında seyredecek. İki gün sürmesi beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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