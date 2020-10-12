Aydın yarın yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da yarından itibaren gök gürültülü yağışlı hava etkili olacak. İki gün süre ile görülecek olan yağışların gök gürültülüm sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yarın Aydın’da havanın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 29 derece, Çarşamba günü ise Gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri ise hava az bulutlu, sıcaklıklar ise 27 derece civarında seyredecek. İki gün sürmesi beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

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