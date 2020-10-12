Nazilli Belediyespor yıkıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde Mardin Fosfat Spor'a 90+2'de yediği golle 1-0 yenilerek hayal kırıklığına uğradı. Geride kalan 4 haftada 2'nci mağlubiyetini alan Naz-Naz, 2'nci sıradan 7'nciliğe kadar geriledi. Teknik direktör Hasan Şermet, hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Çok üzgünüz, son dakikada kalemizde golü gördük. Gereken dersleri çıkaracağız" dedi.

Nazilli Belediyespor bu hafta deplasmanda İskenderun Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-10-12 11:30:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.