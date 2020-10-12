Başkan Çerçioğlu, Ermenistan’ı kınadı

Ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’a tekrar saldıran Ermenistan’ı kınayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Ateşkesi bozan Ermenistan, saldırıları ile savaş ve insanlık suçu işlemiştir” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal ederek tekrar saldıran Ermenistan’a tepkiler gelmeye devam ediyor. Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın Gence kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef alarak füzeli saldırı gerçekleştirmesiyle aralarında çocukların da olduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaşanılan bu durum karşısında uluslararası hukuku çiğneyen Ermenistan’a tepkiler gelmeye devam ederken bir kınama mesajı da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan geldi. Başkan Çerçioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı kınıyorum. Gence’de şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüreğimiz sizinle Azerbaycan” ifadelerine yer verdi.

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