Yaşlı adam evde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi evde ölü olarak bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1961 sokaktaki 3 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan Erdoğan Kuloğlu (79) eşi tarafından yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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