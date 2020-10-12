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16 yaşındaki Taner, annesinin böbreğiyle hayata tutundu ADÜ’de ilk kez bir çocuğa canlı böbrek nakli gerçekleştirildi

İHA

16 yaşındaki Taner, annesinin böbreğiyle hayata tutundu ADÜ’de ilk kez bir çocuğa canlı böbrek nakli gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez canlı şekilde ameliyatla çocuk hastaya böbrek nakli gerçekleştirildi. Anneden canlı olarak alınan böbrek 16 yaşındaki oğlunu hayata döndürdü.
Kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı bünyesindeki organ nakli bölümüne başvuran 16 yaşındaki Taner Arslan, Organ Nakli Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Murat Yılmaz ve Genel Cerrah Doç. Dr. Mahir Kırnap tarafından muayene edildi. Yapılan kontroller ve tetkiklerin ardından Anne Asiye Arslan’ın böbreğinin uyumlu olduğu belirlenince annenin böbreğinin canlı operasyonla oğluna nakline karar verildi. ADÜ organ nakli ekibi Genel Cerrah Doç. Dr. Murat Yılmaz ve Doç. Dr. Mahir Kırnap Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümünden Doç. Dr. K. Varlık Erel, Pediatrik Nefroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferah Sönmez ve Öğretim Üyesi Doç. Dr Dilek Yılmaz’dan oluşan ekibin gerçekleştirdiği organ nakli operasyonu başarılı şekilde yaklaşık iki saat sürdü. Başarılı geçen organ nakliyle anne Asiye Arslan’ın böbreği oğlu 16 yaşındaki Taner Arslan’a nakledildi. Annesinden alınan böbreğin nakliyle başarılı bir şekilde geçen operasyonun ardından hayata tutunan Taner Arslan, genel cerrahi servisi organ nakli bölümüne alınarak, hem Taner Arslan hem de annesi Asiye Arslan’ın ameliyat sonrası kontrolleri takip edilmeye başlandı.
ADÜ’de de ilk kez canlı çocuk organ nakli gerçekleştiren ADÜ Organ Nakli Bölümü’nün sorumlusu Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, bugüne kadar 26 böbrek naklini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Daha önce kadavra ve yetişkin ağırlıklı nakiller yapmaktaydık. Pediatrik Nefroloji Ana Bilim dalı ve diğer pediatri bölümlerinin katkıları ile birlikte artık çocuktan ve canlı nakillere de önem vermeye başladık. Ameliyatımız iki saat sürdü. İki ekip olarak hazırlandık ve ameliyata girdik. Anneden aldığımız böbreği oğluna taktık. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Anne ve oğlunu serviste takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de çok az merkezde çocuklara organ bağışının yapıldığını kaydeden ADÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran, "Bu ameliyat Aydın Adnan Menderes Üniversitesi için bir ilk olma özelliğini taşıyor. 16 yaşındaki bir delikanlıya annesinden aldığımız böbreği nakil ettik. Annenin ve çocuğun durumu şu an için gayet iyi. Bu tip vakaların üniversitemizde yaygınlaşarak artacağını ümit ediyoruz" dedi.
Organ nakli ekibinden Genel Cerrah Doç. Dr. Mahir Kırnap, “Bundan yaklaşık 45 yıl önce 1975 yılında bir devlet üniversitemiz olan Hacettepe Üniversitesi'nde Doktor Haberal ve ekibi tarafından, bir annenin böbreği alınarak bir çocuğa takıldı. Ben de yaklaşık 10 yıl kadar Haberal ile birlikte çalıştım. Şimdi de bir başka devlet üniversitesinde bir anneden çocuğuna böbrek nakli gerçekleştirdik. Haberal hocamızdan aldığımız ışığı taşıyoruz. Ülkemizde bilimi bir adım daha ileriye götürüyorsak, ülkemize bir çivi daha çakıyor isek bu bizi mutlu ediyor. Başarılı bir böbrek nakli yaptık, böbrek çalışıyor” diye konularak anne ve oğlunun mutlu olduğunu kaydetti.
Türkiye'de 80 binin üzerinde kronik böbrek hastası olduğunu belirten ADÜ Pediatrik Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Ferah Sönmez, "Böbrek nakli yapılan 3 bin civarında yetişkin ve çocuk dahil hastanın 600'ü çocuk hasta olduğu bilinmektedir. Türkiye genelinde 20 merkezde bu nakiller gerçekleştirilmektedir. Bizim de bu merkezlerin arasında olmamızdan dolayı oldukça mutluyuz, gururluyuz. İyi bir ekip ruhunu yakaladığımıza inanıyorum” ifadelerini kullanarak sırada birçok nakil bekleyen hastalarının olduğunu ve nakillere devam etmek istediklerini aktardı.
Oğluna böbreğini vermekte hiç tereddüt etmediğini söyleyen 57 yaşındaki anne Asiye Arslan, "Oğlumun sağlığı için gözümü kırpmadan böbreğimi vermek istedim. Bütün evlatlarım için de aynısı geçerli. Şu anda da sağlığımız çok şükür yerinde. Bir anne olarak çok mutluyum. Oğlum sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürecek. Hocalarımızın hepsi de birbirinden iyi ve güzel insanlar. Hepsi bizlere çok iyi davrandılar ve çok güzel bir ameliyat geçirdik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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