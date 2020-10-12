Efeders şifrelerinin dağıtımı sürüyor

Efeler Belediyesi’nin iddialı dijital eğitim projesi Efeders’in erişim şifrelerinin dağıtımına devam ediliyor. Efeler Belediyesi Kültür Evleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Gençlik Caddesi Okullar Bölgesi ve Uğur Mumcu Parkı’nda dağıtımı gerçekleştirilen ücretsiz erişim şifrelerine, Efelerli öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösteriyor.

Efeler’deki 52 bin, anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık öğrencilerine ücretsiz olarak tüm derslerin video ders anlatımları, online deneme sınavları ve online kitaplarını sunan Efeders projesinin şifreleri, Efeler Belediyesi Kültür Evleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Gençlik Caddesi Okullar Bölgesi ve Uğur Mumcu Parkı’nda dağıtılıyor. Velilerin ve öğrencilerin yoğun talep gösterdikleri sistemin nasıl çalıştığı, Efeler Belediyesi personelleri tarafından anlatılırken stantlara gelen vatandaşlara maske ve dezenfektanda da dağıtıldı. Şifrelerine kavuşan çocuklar ve veliler, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a hayata geçirilen proje için teşekkür etti.

Efeler’deki her öğrenciye adeta özel öğretmenler sunan proje kapsamında, tüm öğrencilerin internet erişim olanağına sahip olması için belirlenen mahallelerde Efeler Belediyesi tarafından dijital eğitim merkezleri açılacağı ve mobil eğitim araçlarıyla da eğitimin destekleneceği bildirildi.

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