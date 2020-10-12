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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor

İHA

Aydın emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın’da uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalarda 91 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 12 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 05 Ekim11 Ekim 2020 tarihleri arasında, toplam 116 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 91 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 12 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet birimlerince bu zaman diliminde, 38 kök Kenevir Bitkisi, 2 bin 502,14 gram esrar, 222,77 gram metamfetamin, 6 bin 317 gram kubar esrar, 9,11 gram sentetik kannabinoid, 1 gram eroin ve 9 adet sentetik ecza, 89,91 kokain, 297 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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