Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı Torbalı’dan Kuşadası Özel Gözde Hastanesi’ne getirilen şahıs kurtarılamadı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Özel Gözde Hastanesi’ne sahte alkol şüphesiyle getirilen şahıs kurtarılamadı.



Olay, sabah saatlerinde Kuşadası Özel Gözde Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Torbalı ilçesinde yoğun bakım ünitelerinin dolu olması sebebiyle ambulansla Kuşadası’na getirilen 54 yaşındaki A.Y., metil alkol ile sahte içki içtiği şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan A.Y., Kuşadası Özel Gözde Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



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