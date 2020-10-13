MHP Aydın İl yönetimi Kuşadası'nda ziyaretlerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Aydın il Başkanı Haluk Alıcık ve il yönetimi, Kuşadası’na gelerek gün boyu ziyaret ve incelemelerde bulundu.



MHP Aydın heyetinin Kuşadası ziyaretlerine MHP Kuşadası ilçe başkanı Murat İnan, ilçe yöneticileri ve partililer eşlik etti. MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve il yöneticileri ilk ziyaretlerini Kuşadası Kaymakamlığı’na yaptı. Kaymakam Sadettin Yücel’i makamında ziyaret eden Başkan Alıcık ve MHP heyeti ilçe sorunlarını ve çözüm yollarını ele aldı. MHP heyeti daha sonra Kuşadası şehitliği, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf Odası, İŞKUR Kuşadası Temsilciliği, SGK Kuşadası Temsilciliği, Sanayi Sitesi esnafı, Polis Emeklileri Derneği, Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü, Kuşadası Erzurumlular Derneği, Ülkü Ocakları Davutlar Şubesi ve Bayraktepe’yi ziyaret etti.

Kuşadası ziyaretlerinin ardından konuşan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “ Aydın’ın 16 ilçesini, MHP Aydın İl Başkanlığı olarak hem ilçelerimizi geziyoruz, hem de ilçe başkanlarımız ve yönetimlerimizle beraber, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, esnafımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Kuşadası ilçesi siyaset için çok önemli bir yer buradaki ilçe yönetimi ve başkanımız Murat İnan ile güzel bir uyum var. İnşallah MHP Kuşadası’nda hak ettiği yerde olacaktır diye düşünüyoruz. MHP olarak hem kitle partisiyiz hem de seçimden seçime çalışan bir süreci yaşamıyoruz, yaşamak istemiyoruz. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız diyerek Kuşadası’nda kamu kurum kuruluşlarının yanında da esnaf ziyaretlerimiz oluyor. Bu bir defaya yapılan bir hareket olmayacak her 2 ayda bir tüm ilçelerimizi dolaşacağız. Buradaki amacımız en yakın 2023 seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem hazır olmak istiyoruz hem de sokakta olmak istiyoruz, vatandaşımızın dertleriyle beraber olmak istiyoruz ki böyle olursa seçimde başarılı olacağımıza inanıyorum “ dedi.

MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan ise “ Tüm kongrelerimizde söylediğimiz gibi sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve ziyaretlerimizi gerçekleştiririyoruz. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının yanında esnafımız ve Davutlar, Güzelçamlı Mahallelerine de ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Kuşadası’nda yapılan ilk yerel seçimlerde Cumhur ittifakının iktidar olması için gereken her şeyi yapacağımıza buradan hem teşkilatımıza hem de Kuşadalı hemşerilerimize buradan sözünü veriyoruz. Kuşadası’nda sabah kalkıp bugün ne fitne, ne dedikodu yapacağız siyasetiyle uğraşanlarla ve bu tarzdaki hareketlerden uzak, tüm hemşerilerimizle kucaklayarak bizim bu şekilde siyaset yapmayacağımızı anlatarak, ilk yerel seçimlerde iktidar olmak için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha söyleyerek teşekkür ediyorum “ diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.