Aydın’da kadına şiddete pankartlı tepki

Aydın’ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilginç bir yöntemle kadına şiddete dikkat çekerken, asılan pankartları gören bazı vatandaşlar hem şaşırdı hem de destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kadının imam nikahlı eşi tarafından öldürülmesinin ardından tekrar gündeme gelen kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, astıkları pankartlar ile dikkat çekti. Efeler’in en işlek yerlerinden olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir ağaca astıkları pankartla taleplerini dile getiren kişiler, ilginç yöntemleri ile farkındalık oluşturdu. Kadınların korunması için caydırıcı yöntemlerin artırılmasına yönelik “Her yolda, her sokakta mobese kamerası istiyoruz” ve “Canlarımız için hak, hukuk, adalet istiyoruz” yazılı pankartları gören bazı vatandaşlar da hem şaşırdı hem de yazılanlara destek verdi.



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