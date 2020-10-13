Didim’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde Korona virüse karşı önlemler kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmek adına Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Korona virüse karşı rutin olarak gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfekte faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında, Didim Belediyesi’ne bağlı ekipler, İlçede vatandaşların yoğun bulunduğu kafeterya ve restoranlarda dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor.

Dezenfekte işlemlerinin ilçede kesintisiz olarak devam ettiğini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla görevli ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında dezenfekte ve temizlik çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Virüs tamamen yok olana kadar çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Pandemi döneminde vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz, maskesiz sokağa çıkmamaları, sosyal mesafelere dikkat etmeleri, kişisel temizliklerine hijyen göstermeleridir. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

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