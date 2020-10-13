Nazilli Belediyespor Başkanı Yelkovan: Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık



Murat GÜRKAN / NAZİLLİ, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Mardin Fosfat Spor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Nazilli Belediyespor'un başkanı Soner Yelkovan açıklamalarda bulundu.

Yenilginin kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Yelkovan, "Maça çok iyi hazırlanmıştık, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hedefimiz 3 puan almaktı ancak olmadı. Maçı kazanmış olsaydık şu anda liderdik. Ben takımıma inanıyorum, şampiyonluk bizim olacak. Artık yapacak bir şeyimiz yok, önümüzdeki maçlara bakacağız ve şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini hatta fazlasını yapacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2020-10-13 10:43:47



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