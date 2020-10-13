ADÜ Nazilli MYO oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlen oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Her bölüm için belirlenen gün ve saatlerde, bölüm danışmanlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde; bölüm müfredatları, ders kayıt işlemleri, OBİS ve ADÜZEM’in kullanılması gibi konularda bilgi verildi. Eğitim, öğrencilerden gelen soruların cevaplanması ile son buldu.



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