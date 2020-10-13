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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de villa hırsızı yakalandı

İHA

Didim’de villa hırsızı yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir villadan hırsızlık yapan R.E.S. yan villada yakalandı. Villada bulunan hırsızlık malı eşyalara da el konuldu.

Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hırsızlığın önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Didim’de iki ikamette meydana gelen hırsızlıkta, iki adet televizyon, iki adet su pompası motoru, kamera kayıt cihazının çalındı. Polis ekiplerinin hırsızlığın gerçekleştirildiği villada yaptıkları çalışmalarda, villanın bitişiğindeki bir diğer villada asayiş ekiplerince tanınan R.E.S. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 0.40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisinin yakalandığı villada yapılan aramada, iki adet televizyon bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlığın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalarda değişik yerlerden çalınan eşyaları sattığı tespit edilen M.İ. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda ise çalınan diğer eşyalar bulunarak sahiplerine teslim edildi. R.E.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi R.E.S. emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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