Karacasu'da aktif vaka sayısı en üst seviyeye ulaştı Kaymakam Soley; "Artış kontrol edilmezse, istenmeyen sonuçlar yaşanabilir"

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüse yakalanan aktif vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaşarak 14'e çıktı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Artış kontrol edilmezse, istenmeyen sonuçlar yaşanabilir" dedi.



Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de 8 bin 500'ün üzerinde kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Korona virüs, insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Karacasu ilçesinde Esençay Mahallesi'nden 3, Yolaltı Mahallesi'nde de 2 olmak üzere toplamda 5 temaslı kişinin Korona virüs testi pozitif çıktı. Bu sayılar ile birlikte ilçede bugüne kadar görülen vaka sayısı 30'a, aktif vaka sayısı ise 14'e ulaştı. Aktif vaka sayısının bugüne kadar ki en yüksek seviyeye ulaştığı ilçede Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Sürekli belirttiğimiz gibi ilçemiz için kritik bir kırılma noktası yaşanmakta olup, bu hızlı artış kontrol edilmezse kısa sürede ilçe genelinde yayılıp istenmeyen sonuçlar da yaşanabilecektir" dedi.



Okulların yüz yüz eğitime başladığı dönemde, maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Kaymakam Soley, "İş yeri ve işletmelerde belirlenen tedbirleri eksiksiz alarak kurallara uyalım. Gerekli tedbirleri almayanları, kurallara uymayanları uyarıp gerekirse güvenlik güçlerine bildirelim. Biliyoruz ki; salgını kontrol altına alıp, ilçemizi yeniden 10 gün öncesine döndürebilmemiz ancak vatandaşlarımızın desteğiyle, gerekli tedbirleri alıp kurallara uymaları ile mümkündür" diye konuşarak el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçeyi virüsten kurtaracaklarına inandığını belirtti.



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