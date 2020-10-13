ADÜ Öğretim Üyesinin editörlüğünü yaptığı ‘Klinik Psikoloji Bilim ve Uygulama Kitabı’ yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Dereboy ve aynı ana bilim dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Eskin'in editörlerinden olduğu ‘Klinik Psikoloji Bilim ve Uygulama Kitabı’, Türk Psikologlar Derneği tarafından yayınlandı.



Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Dereboy yaptığı açıklamada ülkemizde genelde psikoloji özelde de klinik psikoloji eğitimine olan talepteki artış psikoloji alanında nitelikli ve ülkemizdeki uygulamaları da kapsayacak ders kitaplarının hazırlanmasını gerekli kıldığını belirtti. Öğretim Üyesi Dereboy, “Kitabımız, böyle bir gereksinmeyi hisseden öğretim üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir sonuçtur. Klinik psikolojinin hem evrensel hem de Türkiye’deki durumunu ele alan kitabın klinik psikoloji derslerinde ve konuya ilgi duyan meslektaşlarımıza yararlı olacağı kanısındayız. Kitapta klinik psikoloji alanında önemli olan ‘İnsanı Anlamak ve Gelişim’, ‘Klinik Psikolojinin Gelişimi, Etik İlkeler ve Araştırmalar’, ‘Klinik Psikolojide Değerlendirme’, ‘Klinik Psikolojide Psikoterapi’, ‘Klinik Psikoloji ile Kesişen Alanlar’, ‘Yaşam Dönemleri Boyunca Klinik Psikoloji’, ‘Klinik Psikolojide Kültürel Konular’ ve ‘Türkiye’de Klinik Psikoloji: Durum ve Öngörüler’ bölümleri yer almaktadır. Kitap hazırlanırken her konunun içerisinden Türkiye’de mevcut durum da aktarılmaya çalışılmıştır. Böylece kitabın hem evrensel hem de ülkemizde üretilen bilgi ve uygulamaları kapsamasına gayret edilmiştir” dedi.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Çiğdem Dereboy’u kutluyor, başarılı çalışmaların devamını diliyorum” dedi.



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