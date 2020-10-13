Aydın Tabip Odası’ndan başsağlığı mesajı

Aydın Tabip Odası (ATB) Yönetim Kurulu üyeleri Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkan Dr. Esat Ülkü için başsağlığı mesajı yayınladı.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü yakalandığı Korona virüse (Kovid19) yenik düştü. Ülkü'nün, Aydın'dan yaklaşık 2 hafta önce sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümünün gerçekleştiği, kısa süre sonra da hayatını kaybettiği belirtildi.

ATB Yönetim Kurulu yayınladığı başsağlığı mesajında, “Aydın Tabip Odası, sadece Başkanını yitirmedi. Hekim duruşu, insancıllığı ve güzel enerjisiyle bizleri bir araya getiren, bilimsel birikimini sağlık ve sağlık çalışanları için seferber eden ve bu yolda da yaşamını yitiren bir ağabeyimizi ve dostumuzu kaybettik. Üzüntümüz tarifsizdir. Yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.