Nazilli Belediyesi’nde HES kodu dönemi başladı

Nazilli Belediyesi, Korona virüs (Kovid19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemine geçti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, salgınının yayılımını önlemek ve vakaların takibini kolaylaştırmak için Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama dönemine başladı. HES kodu olmayan vatandaşlar, belediye hizmet binası önünde oluşturulan noktalarda görevli personeller yardımıyla HES kodu alabilecek.

Alınan kararların halk sağlığını korumak adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana aldığımız tedbirler ve gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla Türkiye genelinde iyi bir sonuç elde ettik. Virüsün yayılımının önüne geçmek için bu uygulamaların işleyişini daha da iyileştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. HES kodu uygulaması sayesinde vakaların takibini kolaylaştırırken aynı zamanda bu süreçte belediyemizi ziyaret eden vatandaşlarımız ile personelimizin de sağlığını korumuş olacağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde hemşehrilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşıyor” diye konuştu.



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